Eğlencenin Başkenti İsfanbul ITBBerlin Fuarı'nda

6-10 Mart tarihleri arasında 53. kez kapılarını açan ITB Berlin Fuarına bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 181 ülke katılım sağladı. 10 bin katılımcının yer aldığı fuara Türkiye'den 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ve turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katıldı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'de ilklere imza atan turizm, perakende ve eğlence sektörünün önemli temsilcilerinden Gürsoy Proje Grubu fuarda yerini alarak, eğlencenin başkenti İsfanbul Tema Park'ın yeniliklerini Berlin' de ziyaretçilerle buluşturdu. Fuarın açılış gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da İsfanbul standını ziyaret ederek gerçekleştirilen proje ve yatırım çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Eğlence ve konsept Alışveriş Merkezi sektöründe gerçekleştirdikleri yenilikleri ITB' e taşıyan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger "İsfanbul gibi çok özel bir projeyi tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu ve ziyaret ettiği ITB Fuarı'na taşıdığımız için mutluyuz. Fuarda yurtdışından ülkemize gelen turist trafiğini arttırmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve yatırımları incelemek için standımızı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Ersoy'un da gösterdiği ilgi ve destek bizleri çok gururlandırdı. Gürsoy Grup çatısı altında yer alan Türkiye'nin ilk tema parkı, alışveriş kompleksi, eğlence ve yaşam merkezi olan İsfanbul'da, eğlence ve perakendeyi birleştirdiğimiz özgün bir konsept sunuyoruz. Toplam 600 bin m2'lik bir alana konumlandırılan İsfanbul kompleksi içerisinde yer alan Tema Parkımızda 3 saniyede tam 110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi 4. Roller Coaster'ı "Nefeskesen" ve 20 milyon dolarlık yatırımla, özel olarak 4 bin metrekarelik bir alana kurulan " Fatih'in Rüyası" gibi 30'u aşkın ünite misafirlerin ilgi odağı oluyor. Tema Park içerisinde hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük açıkhava Led ekranına sahip, 10 bin kişilik dev gösteri sahnesindeki gösteriler ve konserler ile de etkinlik ve eğlence sektöründe iddiamızı ortaya koyuyoruz. İsfanbul, yerli misafirlerin yanı sıra yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor. Körfez ülkeleri, Azerbaycan, Rusya, Balkanlar en çok ziyaretçi aldığımız ülkeler arasında yer alıyor. Farklı konseptimizi ve inovatif yaklaşımımızı yeni yatırımlar ile geliştirmeye ve Türkiye'de turizm, etkinlik sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler