07 Aralık 2018, 10:19
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Arda Turan'ın Burnunu Kırdığı Berkay, Alkolü Fazla Kaçırınca Trafiği Birbirine Kattı

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay, önceki akşam ayakta durmakta zorlandı. Eğlencenin dozunu kaçırarak direksiyon başına geçen Berkay, trafiği adeta birbirine kattı.

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Arda Turan'ın burnunu kırdığı şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkollü olduğu iddia edilen Şahin, direksiyon başına geçerek önce ters yönden gitti sonra kırmızı ışıkta geçti.

MUHABİRLERİ ÖPMEYE DOYAMADI

Yakın zamanda önce ikinci kez baba olacağını öğrenen Berkay Şahin, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının kameralarının görüntülediği Berkay, ayakta durmakta zorlandı. Muhabirin elinden tutmaya çalışan ve sürekli öpmeye çalışan Berkay'ın son hali herkesi korkuttu.

ÖNCE TERSTEN GİTTİ SONRA KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Eğlencenin dozunu kaçıran Berkay, aracıyla trafiği birbirine kattı. Mekandan çıktıktan sonra direksiyon başına geçen Berkay şahin, önce ters yönde gitti sonra da kırmızı ışıkta geçerek trafiği adeta birbirine kattı.

ARDA TURAN BURNUNU KIRMIŞTI

Berkay Şahin ve Arda Turan bir eğlence mekanında kavga etti. Kavgada Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay, günlerce hastane kaldı. Yargıya taşınan olayın ilk duruşması ise 30 Ocak'ta görülecek.

kavga,Arda Turan,Berkay Şahin
07 Aralık 2018 Cuma 10:19



YORUMLAR (17)
ADALET ?: şimdi bu alkollü arkadaş direksiyon başına geçip birini ezse öldürse sonrada kafam güzeldi isteyerek yapmadım kasten değil taksirle ölüme sebebiyet vermiş olmaktan 3 yıl yatıp çıkacakmı. Allah göstermesin benim ailemden birini alkolle direksiyon başına geçmiş birisi zarar verse onun hükmünü devlet vermiyorsa ben veririm. alkolle araç sürmenin yasak olduğunu içmeden önce kafan yerindeyken biliyorsun içtikten sonra o taksir değil kasten adam öldürmeye girer. Devletimiz bu işin hakkını vermelidir.
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PAŞA KÖYLÜ: Berkay alkol korkakları geçici cesur yapar. cesaretli bir hayata özendiğinden ancak onu kafan güzelken yapıyorsun. Arda abine uğrada sana cesaretli olmayı öğretsin. .
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DOPDOĞRU : MS: Keşke öbür burnunuda kırsaydı....
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CORCİ: Adam kederden içiyor be kardeşim, ne yapsın. Burun gitmiş baksana
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YETMİŞ3: Trafikte bize denk gelseymiş kafası da kırıldı. demek burnunun kırıldığı acıyı unutamamış.
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