Arda Turan'ın Burnunu Kırdığı Berkay, Alkolü Fazla Kaçırınca Trafiği Birbirine Kattı

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Arda Turan'ın burnunu kırdığı şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkollü olduğu iddia edilen Şahin, direksiyon başına geçerek önce ters yönden gitti sonra kırmızı ışıkta geçti.

MUHABİRLERİ ÖPMEYE DOYAMADI

Yakın zamanda önce ikinci kez baba olacağını öğrenen Berkay Şahin, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının kameralarının görüntülediği Berkay, ayakta durmakta zorlandı. Muhabirin elinden tutmaya çalışan ve sürekli öpmeye çalışan Berkay'ın son hali herkesi korkuttu.

ÖNCE TERSTEN GİTTİ SONRA KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Eğlencenin dozunu kaçıran Berkay, aracıyla trafiği birbirine kattı. Mekandan çıktıktan sonra direksiyon başına geçen Berkay şahin, önce ters yönde gitti sonra da kırmızı ışıkta geçerek trafiği adeta birbirine kattı.

ARDA TURAN BURNUNU KIRMIŞTI

Berkay Şahin ve Arda Turan bir eğlence mekanında kavga etti. Kavgada Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay, günlerce hastane kaldı. Yargıya taşınan olayın ilk duruşması ise 30 Ocak'ta görülecek.