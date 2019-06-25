25.06.2019 10:18
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Eğlencenin nabzı Forte'de atıyor

Eğlencenin nabzı Forte

Bodrum'da eğlencenin yeni adresi Forte, ünlü isimleri misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana yemekleri ve müziğiyle dikkatleri üzerine toplayan mekan, yaz boyunca sevilen sanatçıları ağırlayacak. 28 Haziran Cuma akşamı Nükhet Duru , 29 Haziran Cumartesi akşamı da Gökhan Tepe Forte'de sevenleriyle buluşacak. Haftanın 5 günü ünlü sanatçıların canlı performans sergileyeceği mekanda, her cuma Nükhet Duru, her cumartesi Gökhan Tepe sahne alacak.

Birbirinden lezzetli tatları ve kokteylleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Forte, konumu itibariyle Bodrum 'un zirvesinde yer alırken bir çok yerleşim birimine eşit uzaklıkta olmasıyla da eğlencenin de yeni zirvesi.

Kaynak: Bültenler
Nükhet Duru , Bodrum , Güncel

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