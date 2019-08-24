Haberler» Güncel» Haber

Eğlencenin nabzı Mamak'ta atıyor

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz akşamı eğlenceleri ve yaz sineması" etkinlikleri ile 7'den 70'e herkes keyif dolu vakit geçirmeye devam ediyor.

24.08.2019 09:29 Eğlencenin nabzı Mamak'ta atıyor
Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz akşamı eğlenceleri ve yaz sineması" etkinlikleri ile 7'den 70'e herkes keyif dolu vakit geçirmeye devam ediyor. Etkinliğin bu seferki konukları ise Ege Mahallesi sakinleri oldu. Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı Mamak'ta mahalle sakinleri birçok sürpriz gösteriyle gecenin tadını doyasıya çıkardı. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise sinema gösterimi ile keyifli zaman geçirdi.

Birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Tüm Mamaklıları şenliklere davet eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Düzenlediğimiz etkinliklerle mahalle kültürünü yaşatmanın hazzını, bu güzel gecede vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu düzenleyeceğimiz daha birçok etkinlikte paylaşmak dileğiyle birlikte geceye renk katan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:02   Dha yurt bülteni - 2
10:02   DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
10:01   (görüntülü) selin vurduğu salıpazarı'nda yaralar sarılıyor-(dünkü görüntüler)
10:00   Dünya şampiyonası'nda finaldeyiz!
10:00   Dha dış- kuzey kore'den bir ay içinde 7'inci füze denemesi
10:00   (görüntülü) (özel) - hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki efrahim öldü
09:58   (görüntülü) salıpazarı'nda sel -detay-2