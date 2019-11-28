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Eğlenceye gittiler, canından oldu

İnegöl'den Bursa'ya arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden biri kadın 4 arkadaşın macerası ölümle sonuçlandı.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:35Eğlenceye gittiler, canından oldu
'den 'ya arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden biri kadın 4 arkadaşın macerası ölümle sonuçlandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

27 yaşındaki Fas uyruklu Mudoulın B, İnegöl'de 3 arkadaşıyla birlikte Bursa'ya eğlenmeye gitti. Eğlence merkezinin ardından gittikleri araçla İnegöl'e gelirken, henüz belirlenemeyen bir sebeple Mudoulın B, seyir halinde olan arabadan düştü. Arkadaşları tarafından arabaya alınan şahıs hastaneye götürüldü. Ancak Mudoulın B'nin hastaneye gelene kadar hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet ekipleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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