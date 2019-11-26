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EGM'den "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 81 ilimizde 29 bin 749 kişinin katılımıyla düzenlenen 282 eylem/etkinlik normal olarak sona ermiştir" denildi.

26.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:08EGM'den
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 81 ilimizde 29 bin 749 kişinin katılımıyla düzenlenen 282 eylem/etkinlik normal olarak sona ermiştir" denildi.

EGM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamada, "25 Kasım 2019 tarihinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 81 ilimizde 29 bin 749 kişinin katılımıyla düzenlenen 282 eylem/etkinlik (Basın açıklaması, yürüyüş, tiyatro gösterimi, stand açma, bildiri dağıtma vb.) normal olarak sona ermiştir" denildi.

Açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin geçen yılın verilerine de yer verilerek şu kıyaslamalarda bulunuldu:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir önceki yıla göre kıyaslandığında; katılım sayısının 23 bin 767'den 29 bin 749'a yükselerek yüzde 25 arttığı, eylem etkinlik sayısının 216'dan 282'ye yükselerek yüzde 30,5 arttığı görülmektedir."

"Olayla ilgili herhangi bir yakalama/gözaltı yapılmamıştır"

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

Tüm eylem/etkinliklerin yapılmasına '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Taksim Tünel'den başlayan yaklaşık 100 metre mesafede bir önceki yıl bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar bu yıl 2 bin 500 kişinin katılımıyla normal olarak sona ermiştir. Mevcut polis barikatının üstüne gelerek içlerinde marjinal grupların ve LGBTİ'nin de yer aldığı 50 kişilik grubun dağılmaları yönünde ikazda bulunulmuştur. Alandan ayrılmak istemeyen grubun mukavemete devam etmesi üzerine, yere doğru göz yaşartıcı gaz atılarak (orantılı güç kullanılarak) grup alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili herhangi bir yakalama/gözaltı yapılmamıştır." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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