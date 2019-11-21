Haberler » Güncel » EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama - Haber

EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.

21.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:43EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " ilinde 9 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve basında, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak' şeklinde yayınlanan ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.

"Kimlik sorma yetkileri mevcuttur"

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki 'Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.' hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
22:14 ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
21:27 Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
12:14 Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu'ndan "Başörtüsü" çıkışı: Bizi ne ilgilendirir
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
11:50 Eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi
22.11.2019 03:41:10