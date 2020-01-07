Haberler » Güncel » EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama Açıklaması - Haber

EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kayseri'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını bildirdi.

07.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:38 EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama Açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "Kayseri ili Melikgazi ilçesi metro kavşağında bir grup polisin, kamyoncuyu yol ortasında darbettiği" yönünde iddiaları içeren yer aldığı ifade edildi.
Bir grup kamyon ve tır sürücüsü tarafından takograf kullanımına ilişkin dün düzenlenen protesto gösterisi sırasında, bir kamyon sürücüsünün aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir söz konusu olmadığı görülmüştür. Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı anlaşılmıştır."
Açıklamada, görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerin darp uyguladığı yönünde kamuoyunda algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğince suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Genel Müdürlük, ayrıca polislerin yola yatan kamyon şoförünü ikna ederek yoldan kaldırdığı anların görüntülerini de paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi - Haber
14:22   Bakan Selçuk, Güney Sudanlı Bakan Acuil ile görüştü - Haber
14:21   Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi - Haber
14:21   Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:17   Yerel Yönetimlerde Deneyim Paylaşımı Projesi'nde Kapanış Konferansı yapıldı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:32:12