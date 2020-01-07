Haberler » Güncel » EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama - Haber

EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kayseri'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını bildirdi.

07.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:36
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "Kayseri ili Melikgazi ilçesi metro kavşağında bir grup polisin, kamyoncuyu yol ortasında darbettiği" yönünde iddiaları içeren yer aldığı ifade edildi.
Bir grup kamyon ve tır sürücüsü tarafından takograf kullanımına ilişkin dün düzenlenen protesto gösterisi sırasında, bir kamyon sürücüsünün aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir söz konusu olmadığı görülmüştür. Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı anlaşılmıştır."
Açıklamada, görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerin darp uyguladığı yönünde kamuoyunda algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğince suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Genel Müdürlük, ayrıca polislerin yola yatan kamyon şoförünü ikna ederek yoldan kaldırdığı anların görüntülerini de paylaştı.
EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30   Beyaz cennet Pamukkale, ışıklandırılacak - Haber
14:30   PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR - Haber
14:30   Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı - Haber
14:30   Yunak'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi başlatıldı - Haber
14:30   Bartın'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheliye para cezası - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:32:17