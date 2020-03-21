EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbir görüntülerini paylaştı.
21.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:30
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbir görüntülerini paylaştı.
EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayımlanan paylaşımda, vatandaşın güvenliğini sağlamak için her ayrıntının düşünüldüğü ifade edildi.
Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görülüyor.
EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayımlanan paylaşımda, vatandaşın güvenliğini sağlamak için her ayrıntının düşünüldüğü ifade edildi.
Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görülüyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter, Güncel