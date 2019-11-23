Haberler » Güncel » EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı - Haber

EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

23.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:54EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 Kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
21:40 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:34 Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:42:21