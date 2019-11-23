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EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

23.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:52
EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
EGM, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..." ifadesine yer verilen paylaşımda, ayrıca şu ifadeler de kullanıldı:
"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."
EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Genel

Kaynak: İHA


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