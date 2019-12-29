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EGM: Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

29.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:59 EGM: Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde'nin İstanbul Sarıyer'deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 6 şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -



Emniyet Genel Müdürlüğü, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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