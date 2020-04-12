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EGM, havadan gerçekleştirilen denetimlerin görüntüsünü paylaştı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerde havadan gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntü paylaştı.

12.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:26
EGM, havadan gerçekleştirilen denetimlerin görüntüsünü paylaştı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerde havadan gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntü paylaştı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Covid19'la mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, EGM Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, insansız hava aracı ve dronelarla devriye uçuşları yapıldı" denildi. Paylaşılan görüntüde ise İstanbul, Adana, Diyarbakır, Mersin ve Zonguldak'ta cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, İnsansız Hava Aracı, Güncel
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