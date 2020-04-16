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EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili gerekli tahkikatların başlatıldığını açıkladı.

16.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:10

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddiaların gerçek olmadığı ve söz konusu iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

EGM'den sokağa çıkma yasağı iddialarına cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

"GEREKLİ TAHKİKATLAR BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

EGM’den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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