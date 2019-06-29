EGM şark tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor? EGM şark tayinleri 2019

Yönetmeliğe göre Mayıs-Haziran aylarında açıklanması gereken polis şark tayinleri bu yıl açıklanmadı ve memurlar bu durumu tepkiyle karşıladı. Binlerce polisi heyecanlandıran 2019 polis şark tayin sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2019 polis tayinleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

POLİS ŞARK TAYİN SONUÇLARININ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü , polislerin şark tayinlerini Mayıs-Haziran ayı arasında açıklıyordu ancak 2019 yılında bir aksaklık yaşandı ve sonuçlar henüz açıklanmadı. 2019 Haziran ayının sonuna gelinmesi ile memurların şark tayin sonuçlarını araştırmaları sürüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sonuçların da önümüzdeki hafta içerisinde belli olması bekleniyor. Polis şark tayini işlemleri ve daha fazlası Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 18. maddesinde yer alıyor. İlgili yönetmelikte yer alan bilgiler şöyle:

Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40'ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.

d) 7'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

(3) Bu madde başlığı "Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme" iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.