EGM, sokağa çıkma yasağını havadan da denetledi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde havadan da denetimler gerçekleştirdi. Havadan gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntü ve fotoğraflar EGM tarafından paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, bu kapsamda devriye ve kontrol noktalarının yanı sıra havadan da denetimler gerçekleştirdi.EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Kovid19'la mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, EGM Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, insansız hava aracı ve drone'lar ile devriye uçuşları yapıldı" denildi. Paylaşılan görüntüde ise İstanbul, Adana, Diyarbakır, Mersin ve Zonguldak'ta cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.