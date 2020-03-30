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EGM: Van'da çocugˆa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ (EGM), bir video paylas¸ım uygulamasında c¸ocugˆa cinsel istismarda bulundugˆu tespit edilen kişinin, Van Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ S¸ubesince yakalandığını bildirdi.

30.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:22
EGM: Van'da çocugˆa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı
Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ (EGM), bir video paylas¸ım uygulamasında c¸ocugˆa cinsel istismarda bulundugˆu tespit edilen kişinin, Van Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ S¸ubesince yakalandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suc¸larla Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıgˆınca, sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına go¨re sanal devriye faaliyetlerinin yu¨ru¨tüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medya u¨zerindeki bir video paylas¸ım uygulamasında c¸ocugˆa cinsel istismarda bulundugˆu tespit edilen M.T isimli s¸ahıs, Van Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından yakalanmıs¸ ve gerekli yasal is¸lemler bas¸latılmıs¸tır. Tu¨rk Polis Tes¸kilatı, suc¸ ve suc¸lularla mu¨cadeleyi her alanda oldugˆu gibi sanal ortamda da su¨rdu¨rmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Van, Güncel
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