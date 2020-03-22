Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››EGM yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor - Haberler

EGM yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde takip edildiğini bildirdi.

22.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:30
EGM yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde takip edildiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgesi doğrultusunda "155" ve "112"ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personelin görevlendirildiği, çağrıların eksiksiz karşılandığı belirtildi.
Vatandaşların evlerine temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde polis ekiplerince takip edildiği aktarılan açıklamada, görevli personelin ve vatandaşların sağlığının korunması için hijyen kurallarına uyulması, maske ve eldiven kullanılması gibi koruyucu tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Öte yandan, sosyal medyadan paylaşılan videolarda, polislerin, vatandaşlara istedikleri ürünleri getirirken evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı ve vatandaşların da bu hizmet için polislere teşekkür ettiği görülüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

"Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek - SİVAS - Haber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor - Haber İzmir açıklarında 30 sığınmacı yakalandı - Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti - Haber İsrail adına ajanlık yapan Fahuri'nin yardımcılarından Hayik, Lübnan'da ölü bulundu - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading