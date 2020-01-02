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EGM: Yılbaşında 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yılbaşı nedeniyle, şehirler arası ve şehir içi yollardaki denetimlerde 110 bin 961 araç ve sürücünün denetlendiğini, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.

02.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:58 EGM: Yılbaşında 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yılbaşı nedeniyle, şehirler arası ve şehir içi yollardaki denetimlerde 110 bin 961 araç ve sürücünün denetlendiğini, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 2019 ve 1 Ocak 2020'de ülke genelinde " Tedbirleri" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Uygulamada, 110 bin 961 araç ve sürücü denetlendi, 2 bin 597 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
53 ticari araç sürücüsünün kış lastiği kullanmadığı tespit edilen denetimlerde, bin 720 araç trafikten men edilirken, 2 bin 681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlendi.
Denetimlerde, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yılbaşı, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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