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EGO, 474 nolu hattı ekspres hat olarak yeniden düzenledi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Saray-Ulus-Kızılay arasında hizmet veren 474 numaralı hat ekspres hat olarak yeniden düzenlendi.

10.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:34EGO, 474 nolu hattı ekspres hat olarak yeniden düzenledi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Saray-Ulus- arasında hizmet veren 474 numaralı hat ekspres hat olarak yeniden düzenlendi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama ile AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay hattı hem ekspres hatta dönüştürüldü hem de servis sayısı artırıldı. 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren 41 olan servis sayısı 45'e yükseltilecek. Ekspres olarak hizmet vermeye başlayacak olan 474 numaralı hatta ise öğrenciler, indirimli aylık öğrenci abonman kartı kullanabilecek. Bu hat üzerinden hafta içi toplu ulaşımlarını sağlayacak olan yolcular, GAMA İş Merkezi önünden sabah 07.35'te ilk servise, 19.20'de ise son servise binebilecek. Ekspres hat olarak çalışacak ve sadece ana duraklardan yolcu alacak hatta, servis AYBÜ'den sabahları saat 11.20'de başlayacak, akşamları ise 18.20'de sona erecek.

EGO otobüsleriyle ulaşımlarını gerçekleştirebilecek olan tüm yolcular yapılan yeni düzenleme ile 10 dakika arayla servis hizmetinden yararlanabilecek. - ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kızılay, Saray, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA

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