Ego'dan Mostar'a Otobüs

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ego Genel Müdürlüğünce Mostar Belediyesine 3 otobüs gönderilmesi kararlaştırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye
Belediyeler Birliği, ile ortak tarihi ve kültürel geçmişe sahip olunan Bosna Hersek
arasında "Türkiye ve Bosna Hersek Yerel Yönetimleri Arası İş Birliği Projesi" başlatıldı.
Bu kapsamda Ego Genel Müdürlüğü, projeye Bosna Hersek'in Mostar kentine göndereceği otobüslerle destek verecek.
Türkiye Belediyeler Birliği ve EGO Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mostar Belediyesi'ne verilecek 3 otobüsten 2'si teslim edilirken, diğer otobüsün en kısa sürede gönderilecek.
"Her zaman Bosna Hersek'in yanında olacağız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
da ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesinde yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne dikkat çekti.
Tuna, "Her zaman dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in yanında olacağız." ifadesini kullandı.
Bosna - Hersek,Ankara
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:58