Ego Otobüsleri Dezenfekte Ediliyor

09 Aralık 2018 Pazar 11:05



09 Aralık 2018 Pazar 11:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, her gün 800 binin üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği EGO otobüslerini tepeden tırnağa temizliyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda örnek çalışmalara imza atıyor. Mevsimsel ve bulaşıcı hastalıkları dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, özellikle vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüslerde titiz bir temizlik çalışması yürütüyor. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Başkentlilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat etmeleri için toplu taşıma araçları içinde önemli bir yere sahip EGO otobüslerinin, her gün temizlendiğini söyledi. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte grip ve nezle gibi bulaşıcı hastalıkların daha sık görülmeye başladığına dikkat çeken Gündoğdu, günlük 800 binin üzerinde Başkentlinin ulaşımının sağlandığı EGO otobüslerinin seferlerin tamamlanmasıyla birlikte temizlendiğini vurguladı. Günlük rutin temizliğinin dışında nezle, grip gibi hastalıklara karşı otobüslerin 15 günde bir de dip köşe dezenfekte edildiğine dikkat çeken Gündoğdu, "Başkentlilerin güvenli ve konforlu bir şekilde toplu taşıma ihtiyaçlarını sağlarken, otobüslerin hijyen olmasına da büyük önem veriyoruz. Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içlerini hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ederek, araçlarımızı kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslere karşı arındırmış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.Toplu taşıma araçlarını temiz ve hijyenik bir şekilde vatandaşların kullanımına sunduklarını belirten Gündoğdu, grip ya da nezle durumunda vatandaşlardan iyileşinceye kadar maske ve eldiven kullanmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi. EGO'nun, her gün bin 344 otobüsle 8 bin 675 sefer yaparak Başkentlilerin toplu ulaşımlarını sağladığını ifade eden Gündoğdu, otobüslerde gerçekleştirilen temizlik işlemleri hakkında şu bilgileri de paylaştı:"Otobüslerimizin tamamı günlük seferlerini tamamladıktan sonra Dikmen, Macunköy, Mamak NATO Yolu, Akköprü ve Sincan'da bulunan bölge müdürlüklerinde her gece baştan aşağıya temizlenerek ertesi güne hazır hale getiriliyor. Otobüsler temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları büyük bir titizlik içinde temizleniyor. Rutin olarak gerçekleştirilen bu temizliklere ek olarak toplu taşıma araçlarının yaz aylarında haşerelere, kış aylarında da salgın hastalıklara karşı özel olarak dezenfekte edilmesini sağlıyoruz." - ANKARA