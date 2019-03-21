Ego'ya Ulaşım Ödülü

Ankara Büyükşehir Belediyesi
EGO Genel Müdürlüğü, 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde "Akıllı Ücretlendirme Sistemi" uygulamasıyla ödül aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" sahiplerini buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
ile KKTC Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı
Tolga Atakan'ın da katıldığı zirvede vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen daha güvenli, hızlı, konforlu, çevreci ve yaşamı kolaylaştırıcı uygulamaların değerlendirildiği "Belediyecilik" kategorisindeki ödüle Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleşen ödül töreninde, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter
Yardımcısı Vedat Üçpınar
ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun
'dan aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisi doğduğunu belirterek, "Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi" dedi.
Teknolojiyi yakından takip ederek Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran EGO'nun toplu taşımada temassız kredi kartı kullanımı 1 Ocak'tan itibaren hayata geçmişti. Başkent'te Ocak-Mart ayları arasında toplu taşıma araçlarında kredi kartı kullanımı 707 bin 950 kişiye ulaştı. - ANKARA
Türkiye, Mehmet Cahit Turhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Kaynak: İHA