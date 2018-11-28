Egon Zehnder'da Üst Düzey Atama

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Egon Zehnder, Edilson Camara'nın Chief Executive Officer
(CEO
) olarak atandığını açıkladı.
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Egon Zehnder, Edilson Camara'nın CEO olarak atandığını açıkladı. Camara; Yönetim Kurulu, CEO'lar ve lider yöneticiler için tüm liderlik hizmetlerinde dünyanın başta gelen danışmanlık şirketi olma arzusuna hız kazandırmak hedefiyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jill Ader ile çalışacağı bildirildi.
Jill Ader, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Ed ile yeni CEO'muz sıfatıyla yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Paylaştığımız gelecek ve eşsiz şirket değerlerinde derinlemesine kökleşmiş, birbirimizi tamamlayan beceriler ve tarzlar getiriyoruz. Kendisi şirkette zaten çok başarılı bir lider ve Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler seviyesinde uluslararası alanda danışmanlık yapıyor" diye konuştu.
Carama, konu ile ilgili açıklamasında, "Egon Zehnder'in ayırt edici özelliklerini şekillendirmeye devam etmek için Jill ile beraber çalışarak şirketimize CEO olarak hizmet vermekten şeref ve gurur duyuyorum. Şirketimiz liderlik danışmanlığı ve üst düzey yönetici araştırmasının farklı açılarında gözlemlenen birleşimin ışığında müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyetiyle gerçekten eşsizdir. Egon Zehnder neredeyse altmış yıldır dengeleri bozan bir oyuncu olarak müşterilerimize danışmalık yapma şeklimize yenilikler getirmiştir. Eşdeğer, gerçek anlamda küresel ortaklığımızın benzersiz gücünü pazara getirmeyi sürdürürken bunu yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yapılan bilgilendirmede; CEO atama süreci Chairwoman ve bir atama komitesi tarafından yürütüldü. Tüm ortakların girdi sağladığı kapsayıcı bir süreç olurken, şirketin 55 yıllık tarihinde CEO olarak hizmet verecek altıncı kişi oldu.
Edilson Camara kimdir?
Brezilyalı olan Edilson Camara kariyerine 20 yıl önce Egon Zehnder'in Sao Paulo
ofisinde endüstriyel müşterilerle çalışarak başladı. Egon Zehnder'in ilk ofisini açmak için 2001'de Rio de Janeiro'ya taşındıktan sonra, en nihayetinde Brezilya'daki işletmenin başına geçerken küresel olarak en karlı şirket haline getirdi. 2009'da, şirketin çalışma alanları olan teknoloji, insan ve performans konularını yönlendirdiği şirket icra kuruluna atandı. Ayrıca, Mali Komite üyesidir. 2013'te Kanada
'ya taşınan Ed buradaki üç ofisin işletilmesine liderlik ederek şirketin Kanada'daki büyüklüğünü iki katına, karını da üç katına çıkardı. Günümüzde Toronto
'da yerleşiktir. - İSTANBUL
Kanada,CEO
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:49