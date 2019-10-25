Eğribel Tüneli ikmal ihalesi yapıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin ikmal ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce tünelin ikmal ihalesinin bir süre önce gerçekleştirildiğini söyledi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından tünel inşaatının devam edeceğini belirten Öztürk, "Kalan çalışmalarda öncelikli olarak, kazı-destek ve nihai beton kaplama işleri eş zamanlı olarak başlatılarak tamamlanacaktır. Devamında ise üst yapı işleri ve ikincil işler olarak adlandırılan elektro-mekanik işlerin yapılması ve imalatların tamamlanmasıyla Eğribel Tüneli ile bağlantı yolları ulaşıma açılacaktır." dedi.

Eğribel Tüneli'nin çift tüpte 11 bin 810 metre olduğu bilgisini veren Öztürk, bin 777 metre uzunluğunda da bağlantı yolu bulunduğunu aktardı.

Öztürk, şu anda tünelde sol tüpte ışık göründüğünü, sağ tüpte ise 95 metre kazı ve destekleme imalatı kaldığını belirterek, yine sağ tüpte 702 metre nihai kaplama betonunun tamamlanmış olduğunu kaydetti.

Tünelin hizmete açılmasıyla 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel Geçidi'nde aşırı kar ve buzlanmadan dolayı kış mevsiminde kapanan yolun dört mevsim açık kalması ve kesintisiz ulaşım verilmesi sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: AA