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EGX 2020 Fuarının Tarihleri Duyuruldu

Bildiğiniz gibi EGX yıllık olarak hem Almanya hem de Birleşik Krallık'ta düzenleniyor. Organizatörler Gamer Network ve ReedPOP, bu senenin fuarının 17 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdular.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
EGX 2020 Fuarının Tarihleri Duyuruldu
Bildiğiniz gibi EGX yıllık olarak hem Almanya hem de Birleşik Krallık'ta düzenleniyor. Organizatörler Gamer Network ve ReedPOP, bu senenin fuarının 17 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdular.

İlk olarak 2008 yılında Eurogamer Expo adıyla düzenlenen ticari fuar, 2014 yılı itibarıyla EGX adını almıştı. Eğer COVID-19 kaynaklı bir aksilik olmaz ise, Londra şehrindeki Excel Center içinde düzenlenecek. Kongre merkezi şu an için salgının etkileriyle mücadele edilebilmek adına geçici bir süreliğine NHS Nightingale hastanesi olarak kullanılıyor.

Fuarın organizatörleri Gamer Network ve ReedPOP, hem Excel Center hem de Birleşik Krallık olarak mevcut durumun takibinde olduklarını söylüyorlar. Yayınlanan bir bildiride de ReedPOP Birleşik Krallık Etkinlikleri Başkanı David Lilley "Bu daha önceden görülmemiş zamanda elimizden gelenin en iyisini yapıyor, tedbirli bir şekilde çalışırken geleceğe umutla bakıyor, durumu sık sık takip ediyor ve Birleşik Krallık hükümetinin rehberliğini takip ediyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti: "Bu açıkça belli ki gelişmeye devam edecek bir durum ve şu anda bütün cevapları bilmiyor olmamıza rağmen, herkesi bilgilendirmeye devam etmek için elimizden geleni yapacağız."

Son olarak, PC ve bağımsız oyunlara odaklı EGX Rezzed fuarının da 2 - 4 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini hatırlatayım. Elbette o zamana kadar COVID-19 salgınının üstesinden gelinmiş olursa ki hepimizin dilediği mümkün olabildiğinde erken kurtulmak. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Birleşik Krallık, Almanya, Teknoloji
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