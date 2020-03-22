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EGX Rezzed 2020'nin Düzenleneceği Yeni Tarihler Duyuruldu

Geçtiğimiz haftalar yapılan duyuru ile ertelenen etkinlikler kervanına EGX Rezzed da eklenmişti. Londra şehrinde 26 - 28 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinlik, Yaz mevsimine ertelenmişti.

22.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:34
EGX Rezzed 2020'nin Düzenleneceği Yeni Tarihler Duyuruldu
Geçtiğimiz haftalar yapılan duyuru ile ertelenen etkinlikler kervanına EGX Rezzed da eklenmişti. Londra şehrinde 26 - 28 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinlik, Yaz mevsimine ertelenmişti. Organizatörler The Gamer Network ve ReedPOP, yaptıkları yeni duyuru ile EGX Rezzed'ın yeni tarihlerini 2 - 4 Temmuz 2020 olarak açıkladılar.

İlk olarak 2008 yılında düzenlenen bağımsız oyunlar etkinlik Eurogamer Expo, 2012 yılı itibarıyla EGX Rezzed olarak isim değiştirmişti. Yıllık olarak Almanya ve Birleşik Krallık'ta düzenleniyor ve binlerce oyuncuyu aynı platformda buluşturuyor.

Etkinlik bu ay içerisinde düzenlenecekti ama virüs salgınının oluşturduğu ciddi risk yüzünden, takvimdeki yeri 2 - 4 Temmuz 2020 olarak değiştirildi. Eğer katılımda bulunmayı planlıyor ve eski tarihine göre bilet aldıysanız, üzülmeyin. Çünkü elinizdeki biletin halen geçerliliği olacak. Basın bildirisinde de altı çizildiği üzere, ek bir işleme gerek olmayacak ama yeni tarihler size uymuyor ise egx.helpline@reedexpo.co.uk e-posta adresi üzerinden irtibat kurarak paranızı geri alabiliyorsunuz.

EGX Rezzed 2020 etkinliğinin yanı sıra, önümüzdeki hafta içerisinde Rezzed: Digital adıyla çevrimiçi bir etkinlik daha düzenlenecek. Şu an için program detayı verilmiş değil ama yeni oyun gösterimleri, oyun sektörüyle ilgili söyleşiler ve çok daha fazlasının olacağı söyleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Londra, Teknoloji

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