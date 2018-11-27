Egzama Tedavisinde En Doğal Yöntem Buymuş!

Kekik yağı bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir ve antik çağlardan beri tıbbi bir yöntem olarak kullanılmıştır. Kekik, bağışıklık, solunum, sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekler. Hormon düzeylerini dengelediği için hormonların en önemli esansiyel yağlarından biridir. Menstüral ve menopoz semptomları olan kadınlara yardımcı olur. Ayrıca, vücudu, felç, artrit, mantar ve bakteri enfeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları gibi tehlikeli hastalıklardan korur.Kekik yağının sağlık açısından olan faydalarının geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Kekik yağının faydalarını merak ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.Kekik bitkisi, küçük, yüksek aromatik, gri-yeşil yaprakları ve erken yaz aylarında çiçek açan mor ya da pembe çiçek kümeleri ile gür, odunsu bazlı yaprak dökmeyen bir alt çalıdır. Genellikle altı ila 12 inç boyunda ve 16 inç genişliğinde olmak üzere büyür.Kekik, kuraklığı iyi tolere eder ve dağ yaylalarında yetiştiği için derin donlara bile dayanabilir. İlkbaharda ekilir ve uzun ömürlü olarak büyümeye devam eder. Bitkilerin tohumları, kökleri veya kesimleri, çoğaltmak için kullanılabilir.Kekik yağının ana bileşenleri tipik olarak alfa-thujone, alfa-pinen, camfen, beta-pinen, para-cymene, alfa-terpinen, linalol, borneol, beta-kariyofil, timol ve karvakrol içerir. Uçucu yağ, güçlü ve nüfuz eden baharatlı ve sıcak bir aroması vardır.Kekik yağının faydalarıKekik yağı tıkanıklığı giderir ve göğüste ve boğazda görülen soğuk algınlığı veya öksürüğe neden olan enfeksiyonları hızlı bir şekilde vücuttan atmaya yardımcı olur. Soğuk algınlığı, üst solunum yollarına saldırabilen 200'den fazla farklı virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Soğuk algınlığının yaygın nedenleri arasında zayıflamış bağışıklık sistemi, uyku eksikliği, duygusal stres ve sağlıksız sindirim sistemi yer alır.Kekik yağının enfeksiyonları öldürme, anksiyeteyi azaltma, toksinlerin vücuttan atma ve uykusuzlukları uyuşturmadan tedavi edebilme yeteneği, onu soğuk algınlığı için mükemmel bir doğal çözüm haline getirmektedir .Cilt sağlığını teşvik ederKekik yağı cildi zararlı bakterilerden ve mantar enfeksiyonlarından korur; aynı zamanda sivilce için doğal bir ilaç olarak kullanılabilir. Yaraları ve yara izlerini iyileştirir; yanıkları giderir.Egzamayı tedavi ederEgzama ve çeşitli döküntülü cilt hastalıkları sızan bağırsak sendromu hastalığı ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarından dolayı meydana gelebilir. Kekik yağı sindirim sistemine yardımcı olduğundan, idrar yoluyla vücuttan toksinlerin yok edilmesini tetikler, zihni rahatlatır ve antioksidan olarak işlev görür, mükemmel doğal egzama tedavisidir .Ağız ve diş eti problemlerini giderirKekik yağı diş çürüğü, diş eti iltihabı, plak ve ağız kokusu gibi ağız problemlerini tedavi ettiği bilinmektedir. Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri ile kekik yağı ağızdaki mikropları öldürmenin doğal bir yoludur, bu nedenle ağız enfeksiyonlarını kekik yağı ile önleyebilirsiniz.Böcek kovucu özelliği vardırKekik yağı vücutta beslenen zararlıları ve parazitleri uzak tutar. Sivrisinekler, pireler, bitler ve yatak böcekleri gibi zararlılar, cildinize, saçınıza, kıyafetlerinize ve mobilyalarınıza zarar verebilir, bu nedenle onları tamamen doğal esansiyel yağ ile uzak tutun. Birkaç damla kekik yağı da güveler ve böcekleri geri çevirir.