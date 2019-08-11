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Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor

Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor Araç ve çevre sağlığı için egzoz bakımını yaptırınBURSA - Egzoz bakımları çevrenin kirlenmesini önlüyor.

11.08.2019 00:14
Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor
Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor
Araç ve çevre sağlığı için egzoz bakımını yaptırın
BURSA - Egzoz bakımları çevrenin kirlenmesini önlüyor.
Türkiye'de milyonlarca araç trafikte geziyor. Bu araçların egzozlarından çıkan zehirli duman ise çevreyi kirletiyor. Yeni nesil araçların egzozunda bulunan filtreler bu zehirli gazların daha az çevreyi kirletmesini sağlarken, ustalar egzoz temizliğinin önemine dikkat çekti. Bursa'da 27 yıldır egzoz tamir ve montajı yapan Ersin Gültekin, "Yeni model araçların egzozlarında bulunan filtreler araçların çevreyi daha az kirletmesini sağlıyor. Bu filtrelerin bakımlarını yaptıranlar çevrenin daha az kirlenmesine sebep oluyor. Bazıları bu filtreleri iptal ederek çevreyi düşünmüyor. Bu filtreler zamanında temizlenmeli ki araçların çekişi düşer" dedi.
Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç sağlığını koruyor

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Kaynak: İHA

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