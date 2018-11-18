Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 1.250 TL, Bu Yolla Çevreyi Kirletenlere 2.500 TL Ceza Kesilecek

2019'la birlikte sadece egzoz muayenesi yaptırmayan değil, hileli yöntemlerle muayeneyi geçen araçlara da ceza yağacak. Bu durum sadece muayenesi olmayan 6.3 milyon aracı değil, birçok araç sahibini yakından ilgilendiriyor. AK Parti'nin çevre kirliliğini önlemek için TBMM'ye sunduğu teklif kabul edilirse araç egzozlarından kaynaklı sürücülere büyük cezalar kesilecek.

EGZOZ YOLUYLA ÇEVREYİ KİRLETEN ARAÇLARA 2.500 TL CEZA

2019'la birlikte Türkiye'nin dört bir yanında, pek çok farklı alanda çevre kirliliğinin önlenmesi harekatı başlayacak. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik çarpıcı düzenlemeler içeren AK Parti teklifine göre araç sahiplerini oldukça yakından ilgilendiren bir düzenlemeye imza atılacak. Karayolunda seyreden motorlu taşıtlar denetlenecek, egzoz muayenesi yaptırmayana 1.250 TL, bu yolla çevreyi kirleten araç sahiplerine 2.500 TL ceza uygulanacak.

TOPLAM CEZA 23.5 MİLYAR LİRA OLABİLİR

Yayımlanan son resmi istatistiklere göre Türkiye'deki 22 milyon aracın, 6.3 milyonu egzoz muayenesini yaptırmamış durumda. Dolayısıyla trafik ve çevre standartlarına aykırı yollarda dolaşıyor. Bu araçlara, muayene yaptırmadığı taktirde, üstelik bir de çevreyi kirletiyorlarsa, kesilecek olan toplam ceza tutarının boyutu 23.5 milyar lirayı bulacak.