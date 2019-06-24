24.06.2019 21:24
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Egzozdan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı

Egzozdan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dolay'ın kullandığı 59 LF 725 plakalı traktördeki saman balyaları Kalaycı Mahallesi girişinde bir anda alev aldı. Çıkan yangın üzerine itfaiyeye haber verildi. Kalaycı Mahallesi Muhtarı Kamil Kabak ve mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen Sağlamtaş İtfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü. Olayda, yanan balyalar kullanılamaz hale gelirken, traktör ve römorkta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangına, egzozdan çıkan kıvılcımın neden olduğu öne sürülüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Malkara , Tekirdağ , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:49 Gümüşhane'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
21:47 Mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi ekipler kurtardı
21:42 Köydeki yangına itfaiye ve TOMA'lar müdahale etti
21:23 Egzozdan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı
21:21 Ters devrilen traktörün üstünden atladı son anda kurtuldu
21:20 Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı
21:09 Ters devrilen traktörün üstünden atlayan kişi son anda kurtuldu