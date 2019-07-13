13.07.2019 16:02
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EHAD Siirt Şubesi, genç hafızlarla bir araya geldi

EHAD Siirt Şubesi, genç hafızlarla bir araya geldi

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi, hafızlık yapan gençlerle bir araya geldi.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi, hafızlık yapan gençlerle bir araya geldi.

Bir lokantada düzenlenen etkinlikte katılan yatılı bölge Kur'an kursu hafızlarına derneğin amacı ve faaliyeti anlatıldı.
EHAD Şubesi Başkan Yardımcısı Nezir Obut, derneğin amacının Kur'an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Hafızlık müessesenin önemine değinen Obut, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir müessese olan hafızlığın geliştirilmesi için büyük gayretler var. Bu müessese milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyor. Şube olarak önümüzdeki zamanda ilimizde bulunan ve diğer Kur'an kurslarında eğitim gören hafızlarla bir araya geleceğiz."
Program genç hafızların duasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
Siirt, Güncel

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