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Ehliyet almak için okuma yazma öğrendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 58 yaşındaki Hikmet Erdem, belediyenin açtığı okuma yazma kursunu bitirip diploma aldıktan sonra sürücü belgesine kavuştu.

02.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:18Ehliyet almak için okuma yazma öğrendi
'nin ilçesinde 58 yaşındaki Hikmet Erdem, belediyenin açtığı okuma yazma kursunu bitirip diploma aldıktan sonra sürücü belgesine kavuştu.
Hacılar Belediyenden yapılan yazılı açıklamaya göre, okuma yazma bilmediği için çeşitli sıkıntılar yaşayan ve bu sıkıntılardan kurtulmak için belediyenin açtığı kursa katılan Erdem, okuma yazmayı öğrendikten sonra sınavlara girerek ehliyet aldı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde açılan okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan ve ardından sürücü belgesi alan Hikmet Erdem'i ziyaret etti.
Özdoğan, gösterdiği gayret ve başarıdan dolayı Erdem'i tebrik ederek, "Belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. İlçemizde okuma yazma bilmeyen varsa biz onların emrindeyiz, hizmetindeyiz. Onlar da inşallah gelsinler, kurslarımızdan yararlansınlar." dedi.
Hikmet Erdem de ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, "İyi kötü okuma yazmam vardı ama ehliyet için belge almam gerekiyordu. Bismillah dedim, kültür merkezine gittim. Başardım, 95 puanla aldım. Ehliyet sınavına da girdim. Ehliyeti de başarıyla aldım." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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