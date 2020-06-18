Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü

Karabük'te ehliyet kursuna başvuru için evden çıkan genç, yolda kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü
18.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:18
Karabük'te ehliyet kursuna başvuru için evden çıkan genç, yolda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Aytekin Çoban, ehliyet kursu başvurusu için evden ayrıldı. Bağ Essan Sanayi Sitesi'ne gelen genç aniden yere yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Kalp Krizi, Karabük, 3. Sayfa, Haber

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