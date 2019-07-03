Ehliyet sınavına arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı

İSTANBUL'da Güler I, arkadaşı Emine T'nin yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı. Güler I. ile Emine T. hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kanununa Muhalefet' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan iki arkadaş ifadelerinde 'Başkasının yerine girmenin suç olduğunu bilmiyorduk' dediler.

Sınav Şişli'de bir okulda 29 Aralık 2018'de yapıldı. Edinilen bilgilere göre, hasta olduğu gerekçesiyle sınava giremeyeceğini belirten Emine T.'ye arkadaşı Güler I., 'Paran yanmasın' yerine ben girerim' dedi. Güler I. arkadaşının kimliği ve sınava giriş belgesini görevlilere verdi. Bina sorumlusu fotoğraflarının benzemediğini fark ederek, durumu polise haber verdi. Güler I. ile Emine T. hakkında önce bina sorumlusu tarafından tutanak tutuldu sonra da karakolda işlem yapıldı. Emine T.'nin de sınavı iptal edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine iki arkadaş hakkında 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçundan dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşmasına şikayetçi Milli Eğitim Müdürlüğü'nü avukatı ile sanıklar Güler I. ile Emine T. avukatları ile birlikte hazır bulundu.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Savunmasını yapan Emine T., sınav günü çok hasta olduğunu belirterek, "Sınava girmeyecektim. Arkadaşım da, hasta olduğumu bildiği için, 'yatırdığın para yanmasın' diyerek benim yerime sınava girebileceğini söyledi. Başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmiyordum. Kendisine teklifi karşısında bir şey demedim" dedi.

BOŞLUĞUMA GELDİ

Arkadaşının yerine sınava girmek isterken görevliler tarafından yakalanan Güler I., ise başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmediğini iddia ederek şöyle konuştu: "Diyeceksiniz ki 'cahil misin' ama böyle olacağını düşünemedim. Zaten okula gittiğimde kapıda polisleri görünce sınava girmek istemedim. Kapıdaki görevli kadın elimdeki belgeyi aldı ve 'Bu sen misin' dedi. 'Hayır' deyince de, durumu polislere bildirdi. Aslında sınava dahi girmemiştim. Boşluğuma geldi. İnsanları böyle meşgul ettiğim için özür dilerim" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün avukatı ise sanıkların suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek ceza verilmesini istedi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme hakimi, sınav günü Güler I.'yı Emine T.'ye ait belgeyle sınava girmek isterken yakalayan sınav görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



