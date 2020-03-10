Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya çekmek için üzerine kamera ve ses alıcılı düzenek yerleştiren sürücü adayı ile ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.
10.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:08
Hakkari 'de ehliyet sınavında kopya çekmek için üzerine kamera ve ses alıcılı düzenek yerleştiren sürücü adayı ile ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk eğitim merkezi bünyesinde 7 Mart'ta yapılan sürücü belgesi sınavı için alınan emniyet tedbirleri kapsamında, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek bulunan bir kişinin tespit edildiği belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sürücü adayı ile kopya vermeleri için iletişim kurduğu kişilerin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan çalışmalar neticesinde sınav merkezi yakınında park halindeki bir araçta olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şahıs daha tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde ve araç içinde yapılan aramalarda kopya çekmeye yarayan düzenek ile düzenek yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Yakalan şahıslara 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince 'ses ve görüntü kaydetmek suretiyle kopya çekmek' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."
Kopya iddiasıyla gözaltına alınan sürücü adayının üzerine yerleştirilen gizli kamera sistemiyle görüntülerin araçta bekleyen kişilere aktarıldığı, bu kişilerin verdiği cevapların da sürücü adayının kulağındaki gizli ses alıcısına iletildiği kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk eğitim merkezi bünyesinde 7 Mart'ta yapılan sürücü belgesi sınavı için alınan emniyet tedbirleri kapsamında, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek bulunan bir kişinin tespit edildiği belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sürücü adayı ile kopya vermeleri için iletişim kurduğu kişilerin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan çalışmalar neticesinde sınav merkezi yakınında park halindeki bir araçta olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şahıs daha tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde ve araç içinde yapılan aramalarda kopya çekmeye yarayan düzenek ile düzenek yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Yakalan şahıslara 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince 'ses ve görüntü kaydetmek suretiyle kopya çekmek' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."
Kopya iddiasıyla gözaltına alınan sürücü adayının üzerine yerleştirilen gizli kamera sistemiyle görüntülerin araçta bekleyen kişilere aktarıldığı, bu kişilerin verdiği cevapların da sürücü adayının kulağındaki gizli ses alıcısına iletildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Manşet
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