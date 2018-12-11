Ehliyeti Kopyalandı, Hayatı Kâbusa Döndü

11 Aralık 2018 Salı 16:38



11 Aralık 2018 Salı 16:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR şoförlüğü yapan 34 yaşındaki Recep Onay'ın hayatı, ehliyetinin kopyalanmasıyla kabusa döndü.TIR şoförü Recep Onay'ın ehliyeti kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kopyalandı. Yurt içi ve yurt dışında birçok yere nakliye yapan bir şirkette çalışan Recep Onay "Kayserin'in Pınarbaşı polis noktasındaki kontrolde benim ehliyetimden bir tane daha olduğunu öğrendik. Bu ehliyetime puanı dolduğu için el koydular. Ehliyeti verdikten sonra İnegöl'e geri döndüm. Bir ay sonra ehliyetime İzmir Yeşillik'te ceza kesildi. Bunları bölge trafikten öğrendim. 2 ay ehliyetime el konulduğu için kursa tabi tutuldum. Parasını ödedim ve yeni ehliyetimi aldım. Dijital ehliyet aldım. Daha sonra hasta olduğum için bir müddet çalışamadım. Aradan geçen zaman içerisinde yeniden iş buldum, yola çıktım. Erzurum'un Horasan ilçesinde polis noktasında yapılan yol kontrolünde 9. ayda İzmir'in Yeşillik Caddesi'nde benim ehliyetime alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğunu öğrendim. Ekipler tarafından bana 4 bin TL para cezası kesildi. Aracı orada bırakıp İnegöl'e geri geldik. Burada yaptığım başvuruların ardından beni İzmir'e yönlendirdiler. İzmir'de yaptığımız araştırmada ehliyetimi kopyalayıp kullanan kişiyi buldum. Cumhuriyet başsavcılığına gereken şikayette bulundum, ama şu ana kadar herhangi bir neticeye varamadım. Çok mağdur durumdayım. Hep oyalıyorlar. Ehliyetim olmadığı için işe de gidemiyorum" diye dert yandı.Recep Onay"ın hayatını alt üst eden şahıs her şeyi kabul ediyor. Ancak İnegöl'e gelip ifade vermesi gerekiyor. Onay, her seferinde kendisini oyalayan şahısla yaptığı telefon görüşmesinde bir şok daha yaşadı. Onay, "Ehliyetimi kopyalayan şahıs suçunu kabul ediyor. Ancak haberlere konu olmasından dolayı rahatsız olduğunu belirterek bana sitem etti. Devlet gelip beni bulsun o zaman gelirim diyerek telefonu kapattı" dedi. - BURSA