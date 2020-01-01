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Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması - KONYA

Konya'da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü "Ben umreye gittim, ne alkolü." diyerek kendini savundu.

01.01.2020 04:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:57
'da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü "Ben umreye gittim, ne alkolü." diyerek kendini savundu.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde, alkollü araç sürücülerine sürücülere işlem uygulandı.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapılan denetimlerde, F.C'yi durduran ekipler alkol kontrolü yaptı.
Sürücünün 56 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine bin 228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Uzun süre alkol almadığını iddia eden F.C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkollü." diyerek tepki gösterdi.
Alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan F.C'yi ikna etmeye çalışan bir polis memuru, alkolmetreyi üfleyerek cihazın bozuk olmadığını gösterdi.
Görevi başındaki polislere "Sizlere hakkımı helal etmiyorum." diyerek diye tepki gösteren F.C'ye bin 228 liralık ceza kesildi.
Öte yandan yeni yıla çalışarak giren emniyet personeliyle Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Mustafa , emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.
Aydın, burada yaptığı açılamada, vatandaşların rahat bir şekilde yaşayabilmesi için her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.
Vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği tüm bölgelerde gereken hazırlıkların yapıldığını ifade eden Aydın, "Bu süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğü olarak 5 bin 80 personelle görev başındayız. Sabaha kadar göreve devam edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından emniyet personeline çay ve tatlı ikram edildi.
Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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