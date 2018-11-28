Ehliyetsiz Araç Kullandığı İçin Ceza Kesilince Ortalığı Birbirine Katan Öğretmenin Kimliği Belli Oldu

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir kadın öğretmen, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Ceza kesilmesini çığlıklarıyla engellemeye çalışan kadına polisin tepkisi ise güldürdü: Lan bağırmayın hanımefendi... Günün en çok konuşulan görüntülerinden birine konu olan öğretmenin kimliğine ise posta.com.tr ulaştı.

ÖĞRETMENİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye onu konuşuyor: Özlem Atan Tarlacı... Kendisine kesilen cezaya attığı çığlıklarla tepki gösteren Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Atan Tarlacı'nın kimliğine posta.com.tr ulaştı.

BOĞAZİÇİ'NDE LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

1985-1989 yılları arasıda İstanbul Teknik Üniversitesi'den mezun olan Özlem Atan Tarlacı, başarılı bir öğrenim CV'sine sahip. Yüksek lisansını aynı üniversite yapan daha sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde İdari Bilimler dalında bir lisansı daha başarıyla bitiren Tarlacı, Marmara Üniversitesi'nde de doktora yaptı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İçişleri Bakanlığı ise emniyet güçlerine yurt genelinde trafik denetimlerini artırmaları için talimat verdi. 1 Kasım Perşembe günü çevirmelerde, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağarken bir kadın öğretmenin cezaya itirazı kulakları sağır etti!

EHLİYETSİZ ÖĞRETMENİN ÇIĞLIKLARI

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir memur, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi. Yaşananlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yüzlerce paylaşım alırken, kullanıcıların büyük bir bölümü kadının neden çığlık attığını anlayamadı.