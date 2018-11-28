28 Kasım 2018, 14:03
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Ehliyetsiz Araç Kullanırken Yakalanan Kadın Öğretmenin Çığlıkları Sosyal Medyada Olay Oldu

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın öğretmen, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına polis memuru, "Lan bağırma hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın öğretmen, ceza kesilmemesi için çığlık atmaya başladı. "Allah kahretsin" diyerek çığlık atmaya bir süre devam eden kadın öğretmene polis memuru, "Lan bağırma hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TRAFİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.

EHLİYETSİZ ÖĞRETMENİN ÇIĞLIKLARI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi. Bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor." diyerek tepki gösterdi.

İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



YORUMLAR (303)
ALANYA: Beyinsiz kadın. . . Birde çocuklara doğruluk vs öğretecek kendinin heryeri eğri
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.............: eğitimci bir insanın davranışına bak. . . ağzını burnunu kırasım geldi izleyince :D hem hatalı hem harekete bak nedi bu ya ruh hastası gibi ahahahaa.
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BEN: Hemen öğrencisi olan veliler alın bebelerinizi bu kadından durum vahim
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FETHİYELİ: Bre manyak altıucu yaptığın trafik suçuna karşılık ceza yemişsin başka bir şey yeseydin kimbilir nasıl feryat edecektin
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MEHMET SARI: Bu tür tepkiler cezayıla birlikte artacaktır cezalar ağır, park yerleri yok denecek kadar az , hayat şartları iş ortamı tlf kullanmaya mmecbur ediyor , eski hatasız yola çıksa bile yola doğru ceza yiyecek arızalar düşar olabiliyor , herkes iş peşinde tek şerit yolda müzik çalarak 30 km giden sürücüyü görmezler hasta taşıyan acil işi olan sürücülerin zorunlu sollamalarına hemen ceza keserler netekim sollayan araç çoktur , esas cezayı hak eden araç tektir.
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