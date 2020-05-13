Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü

Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktüDÜZCE'de, 17 yaşındaki F.M., kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezerken polis ekiplerine yakalandı.

13.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:50

Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü

DÜZCE'de, 17 yaşındaki F.M., kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezerken polis ekiplerine yakalandı. Polis, ehliyetsiz sürücüye 4 bin 42 TL, ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 1568 TL ceza kesti. Sürücü F.M. ile olayı duyup bölgeye gelen annesi ceza yazılmaması uzun süre için dil döktü.

Düzce Çamlıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda vatandaşlar yaşları küçük 4 çocuğun 54 H 2643 plakalı otomobille gezdiğini ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri otomobili takibe alarak, sürücüye durması ikazında bulundu. Otomobil durdurulurken, sürücü F.M.?nin 17 yaşında olduğu, annesinden izin almadan kız kardeşi Z.M (9) ile arkadaşları B.B (19) ve T.K'yı (17) alarak gezdiği belirlendi. F.M., polise dakikalarca dil dökerek ceza yazılmamasını istedi. Polis ekipleri, F.M.?ye, "Yeşiltepe Mahallesi'nde kaçtın. Zaten araban da standart dışı. Aracı otoparka çekmek zorundayız. Daha sonra gelip standartlara uygun hale getirmelisiniz" dedi.

Daha sonra olay yerine gelen F.M.?nin annesi de aracın çekileceğini duyunca, "Ağabey gözünüzü seveyim çekmeyin arabamı. Trafiğe çıkmadı. Bir alt sokakta oturuyorum ben" diyerek ceza yazılmamasını istedi.

Trafik Şubesi ekipleri F.M.?ye ehliyetsiz otomobil kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi maddelerden 4 bin 42 TL ceza, ayrıca koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için de toplam 1568 TL ceza kesti.

Ehliyetsiz genç ve annesi ’ceza’ yazılmaması için dil döktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Polis, Güncel, Haber

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