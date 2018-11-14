Ehliyetsiz Motosikletli Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

Bodrum
ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu yaralandı.
Bodrum- Turgutreis
karayolu İslamhaneleri mevkisinde, Ş. T. (17) yönetimindeki 48 BY 974 plakalı motosiklet, yolun bir şeridinde park halindeki Erdal Özpınar idaresindeki 48 BB 039 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki E.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Turgutreis,Bodrum
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:10