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Ehliyetsiz sürücü aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

27.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:55Ehliyetsiz sürücü aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 1 yaralı
'in ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 'den Bozüyük istikametine gelen ehliyeti olmayan A.G. idaresindeki 11 AAJ 781 plakalı otomobil, Diş Hastanesi istikametine doğru 892 Sokak yönünde dönüş yapmak isterken kırmızı ışıkta bekleyen C.A. idaresindeki 34 HF 2929 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çarpan araçta yolcu olarak bulunan Y.R.G.(10) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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