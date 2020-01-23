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Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz Ali Akdere'nin (25) otomobille çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Armut (89), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

23.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:16Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz Ali 'nin (25) otomobille çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Armut (89), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı. Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Sürücü Ali Akdere ise gözaltına alınıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa Armut, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Armut'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Akdere, Güncel

Kaynak: DHA

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