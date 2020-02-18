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Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 5 kilometre süren kovalama sonucunda yakalandı.

18.02.2020 01:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:52Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 5 kilometre süren kovalama sonucunda yakalandı. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alınırken, araç sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğu, bu yüzden kaçtığı belirlendi.

Gece yarısı merkez ilçesi Onur Mahallesi Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Tekel Caddesi'nden ara sokaklara girip, D-400 Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra Merkez Otogar'ın arka sokağına geçip, kaçmayı sürdürdü. Ara sokaklarda peşine polis ekiplerini takıp, kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne geçti. Kaçış sırasında kaldırıma çarpan ve arka lastiği patlayan otomobil, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durduruldu. Otomobildeki 5 kişiyi araçtan indirip, arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Otomobil sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, para cezası uyguladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Seyhan, Tekel, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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