Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ehliyetsiz sürücü polis noktasında motosikleti bırakıp kaçtı

Antalya'da ehliyetsiz sürücü trafik kontrolünde motosikletini bırakıp kaçtı.

24.09.2019 13:44Ehliyetsiz sürücü polis noktasında motosikleti bırakıp kaçtı
Antalya'da ehliyetsiz sürücü trafik kontrolünde motosikletini bırakıp kaçtı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi 25. Yıl Caddesi Akdeniz Sanayi Sitesi birinci girişinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Otomobil ve motosiklet sürücüleri denetlenirken, ekipler kasksız gördüğü bir motosiklet sürücüsünü de çevirdi. Ehliyetsiz ve kasksız olan sürücü motosikletini park edip, polislerden kaçtı. Polis plakadan ruhsat sahibine ulaşırken, yol ortasında kalan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:11 Direksiyon eğitmeni kadını darp ettiler
17:06 Kulp'ta şehit yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik
17:05 Kemal Batmaz'ın eşinin yargılamasına devam edildi
16:53 İş yerinde uyuşturucu ticaretine tutuklama
16:53 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
16:50 Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
16:40 Otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi