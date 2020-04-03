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Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçse de kurtulamadı

Kahramanmaraş'ta ehliyeti olmayan sürücü, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisi görünce yanındaki kişiyle yer değiştirse de cezadan kurtulamadı.

03.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:04
Kahramanmaraş 'ta ehliyeti olmayan sürücü, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisi görünce yanındaki kişiyle yer değiştirse de cezadan kurtulamadı.
Polis , Trabzon Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, sürücüleri durdurarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Bu sırada bir otomobilde sürücü değişikliği yapıldığını fark eden polis, aracı durdurarak içerisindeki iki kişiden ehliyet istedi.
Polisi görünce şoför koltuğunu yanındaki arkadaşına devreden 19 yaşındaki Emre A, ehliyet almak için sınavı geçerek hak kazandığını ancak belgenin henüz çıkmadığını söyledi.
Bu sırada sürücü kursunu da arayarak ehliyetinin durumunu soran ancak olumsuz yanıt alan Emre A, "Benim her şeyim hazır, zaten ehliyetime güvendiğim için çıktım. Sertifikam ve dosyam hazır." dedi.
Polis ekipleri, ehliyeti olmadan araç kullandığı için Emre A. ile araç sahibine para cezası kesti.
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Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçse de kurtulamadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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