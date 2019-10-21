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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandı

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandıKONYA - Konya'da polisin dur ihtarına uymayarak geri geri kaçan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü, anne ile 4 yaşındaki kızına çarptıktan sonra kum yığınına saplanınca yakalandı.

21.10.2019 20:23
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandı
KONYA - Konya'da polisin dur ihtarına uymayarak geri geri kaçan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü, anne ile 4 yaşındaki kızına çarptıktan sonra kum yığınına saplanınca yakalandı.
Olay, 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi İncedere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Caddesi ile İncedere Sokağın kesiştiği noktada okulların giriş-çıkış saatinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan "mobil park polisi" şüphe üzerine 42 DG 387 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerden geri geri kaçmaya başladı. Bu sırada sürücü yolda bulunan Ayşe Z. ve 4 yaşındaki kızı E.N.Z'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kız yol kenarına savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ise kum yığınına saplandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü 16 yaşındaki Seyit Ömer T.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan anne Ayşe Z. ile kızı E.N.Z. olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrolleri yapıldı. Kum yığınına saplanan otomobilde arama yapan polis ekipleri tarafından araç içinde bıçak, sopa, ve muşta bulundu.
Polisten kaçan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak suçundan 4 bin lira idari para cezası yazılırken, araç trafikten men edildi.
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandı

Polis, Konya, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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