25.06.2019 13:29
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Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de ehliyetsiz araç kullanan sürücüler, kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı.

Kırıkkale 'de ehliyetsiz araç kullanan sürücüler, kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Bahşılı ilçesinde bağlı Hisar köyü Tavşan Pınarı mevkisinde medyada geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen H.D. idaresindeki 06 CNT 13 plakalı otomobil ile karşı yoldan gelen H.S. idaresindeki 06 AU 7242 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan tahkikat sonrası H.D. ile H.S.'nin ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Bahşılı , Kırıkkale , 3. Sayfa

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